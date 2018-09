Europa, Chomsky: «ma quale populismo, i lavoratori sono frustrati»

Condividi

Il linguista americano Noam Chomsky, che non è certo un simpatizzante del presidente Donald Trump, in un’intervista al Manifesto ha parlato dei cosiddetti populismi che stanno prendendo piede in Europa e non solo.«I lavoratori si stanno rivoltando contro le elite e le istituzioni dominanti che li hanno puniti per una generazione» ha detto Chomsky.

Secondo l’accademico sia negli Stati Uniti che in Europa le classi meno agiate sono colme di «rabbia, frustrazione, paura» e ricerca del «capro espiatorio». Ma questo, spiega Chomsky, non c’entra con il populismo, che ha «una storia mista, spesso piuttosto rispettabile».

(Ph. Facebook – Noam Chomsky)