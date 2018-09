Fondi Lega, Gobbo: «colletta per salvare partito»

Condividi

Arriva da Treviso, città colpita dall’attentato contro la sede del Carroccio, un coro di voci contro la decisione della magistratura di sequestrare i fondi della Lega e obbligarla a restituire 49 milioni di euro. Come scrive Alessandro Zago sul Mattino a pagina 7, l’ex segretario nazionale Gian Paolo Gobbo lancia l’idea di una colletta tra militanti per salvare il partito. «Il popolo leghista è sempre stato disponibile – chiosa Gobbo – e oggi più che mai. Sono tutti pronti a darci una mano, e non solo il popolo leghista. Per quanto riguarda sedi locali e altro, siamo invece al coperto – aggiunge -, assurdo pensare si debbano chiudere: gli affitti li pagano parlamentari, consiglieri e militanti. Senza problemi – conclude Gobbo – il popolo leghista è pronto a tirare fuori un contributo extra di fronte al “caso” dei 49 milioni».