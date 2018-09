Ilva, Martina attacca Di Maio: «se hai una faccia sola chiedi scusa»

Condividi

Linkedin email

Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina intervenendo alla festa dell’Unità di Ravenna sferra un duro attacco al Movimento 5 Stelle e al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sul caso Ilva, dopo la chiusura dell’accordo tra governo, nuova proprietà e sindacati. «Sono andati in giro, in lungo e in largo, a cercare fantomatiche soluzioni, salvo poi chiudere la partita esattamente nel solco del lavoro che i governi del Pd avevano costruito – ha detto Martina -. Caro Di Maio – ha attaccato -, se hai una faccia sola, chiedi scusa a Taranto e all’Italia per le bugie che hai raccontato e per le falsità che hai venduto prima della campagna elettorale e anche dopo. Hanno confermato il lavoro che abbiamo fatto noi e ci hanno fatto costare questa sceneggiata 80 milioni di euro. Su quale conto lo mettiamo, caro Di Maio, chi paga?» ha concluso.

(Ph. Facebook – Maurizio Martina)