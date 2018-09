Italiani santi, poeti… ed evasori: 114 miliardi sottratti al fisco

Condividi

«La media nazionale dell’evasione fiscale è al 16,3%, con punte del 24,7% in Calabria, del 23,4% in Campania e del 22,3% in Sicilia (il Veneto è a quota 14,3%, ndr). A livello nazionale stimiamo che le imposte sottratte al fisco siano poco più di 114 miliardi di euro». Lo comunica Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che segnala come negli ultimi 20 anni il carico fiscale in capo ai contribuenti italiani sia aumentato di quasi 200 miliardi di euro, il 65% in più rispetto al 1997. «Come emerge in molti manuali di scienza delle finanze – afferma Zabeo – con un carico impositivo smisurato anche l’evasione fiscale assume dimensioni economiche preoccupanti».

«In linea generale – segnala il segretario della CGIA Renato Mason – in nessun altro Paese d’Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra giustizia civile è lentissima, la burocrazia ha raggiunto livelli ormai insopportabili, la Pubblica amministrazione rimane la peggiore pagatrice d’Europa e il sistema logistico-infrastrutturale registra dei ritardi spaventosi: nonostante queste inefficienze, la richiesta del nostro fisco si colloca su livelli elevatissimi e, per tali ragioni, appare del tutto ingiustificata».

