Matera e la Puglia, nuova gaffe di Di Maio? [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Portato a casa l’accordo sull’Ilva, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ricasca sulla geografia. Dopo il Cile confuso con il Venezuela, da un video girato alla fiera del Levante di Bari, sembrerebbe che il ministro abbia scambiato Matera per una città pugliese, quando invece si trova in Basilicata. «Cosa state facendo per Matera?» chiede il ministro al governatore della Puglia Emiliano. «Matera è in Basilicata» risponde lui. «Lo so» dice Di Maio. La città della Basilicata sarà capitale della cultura nel 2019 e quindi Di Maio potrebbe aver chiesto ad Emiliano, presidente di una regione confinante, come si sta muovendo per aiutare la collega lucana Franconi dal punto di vista logistico. Per questa volta quindi Di Maio potrebbe evitare la “bocciatura” in geografia.