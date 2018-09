Migranti, Onu: «Italia violenta e razzista, invieremo personale»

Condividi

Sul fronte migranti l’Onu attacca il nostro Paese. «Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom». Ad annunciarlo Michelle Bachelet, neo Alto commissario Onu per i diritti umani. La squadra sarà inviata per gli stessi motivi anche in Austria. «Il Governo italiano – ha precisato Bachelet – ha negato l’ingresso di navi di soccorso delle Ong. Questo tipo di atteggiamento politico e di altri sviluppi recenti hanno conseguenze devastanti per molte persone già vulnerabili. Anche se il numero dei migranti che attraversano il Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità per coloro che compiono la traversata è risultato nei primi sei mesi dell’anno ancora più elevato rispetto al passato».

Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non ci sta: «non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno dall’Onu, organismo prevenuto, inutilmente costoso e disinformato. L’Italia negli ultimi anni ha accolto 700 mila immigrati, molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri Paesi europei. Le forze dell’ordine smentiscono ci sia un allarme razzismo. Prima di fare verifiche sull’Italia, l’Onu indaghi sui propri Stati membri che ignorano diritti elementari come la libertà e la parità tra uomo e donna».

Fonte: Repubblica