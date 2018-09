Morandi insultato per post anti-leghista: ma è un fake

Condividi

Gianni Morandi è passato in poco tempo dall’essere uno dei personaggi più amati dei social ad uno dei più odiati. E nemmeno per colpa sua. Il profilo fake Gianni Moramdi (con la m al posto della n nel cognome) ha pubblicato un fotomontaggio in cui si vede il cantante reggere un cartello con due nuovi loghi suggeriti alla Lega. «Ho letto che la Lega potrebbe cambiare nome per evitare il sequestro – scrive come didascalia -. Siccome, oltre a cantare, mi diletto con la grafica, ho ideato due loghi nuovi per il caro Matteo. È solo una bozza, ma voi che ne pensate?». In uno c’è scritto “Illegale Salvini”, mentre l’altro, “Noi con Salvini” si arricchisce di un paio di manette.

Peccato che in molti non si siano accorti si trattasse di un fake ed hanno iniziato ad inondare di di insulti e critiche il post. «Ridicolo» e «schifoso» sono solo due esempi tra i più “pacati”. Senza contare i vari appelli a boicottarlo e ai molti utenti che l’hanno bollato come «un poveraccio comunista con poco da fare e le tasche piene». E a poco sono servite le segnalazioni degli utenti più attenti che si sono accorti dell’errore: i commenti d’odio continuano tutt’ora.