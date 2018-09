Moto2, Fenati cacciato dal team: «gesto pericoloso e inqualificabile»

Condividi

«Il Marinelli Snipers Team rescinde il contratto con il pilota Romano Fenati per il suo comportamento antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per l’immagine di tutti». Lo comunica in una nota la scuderia del pilota di Moto2 che ieri durante il GP di San Marino, ha tirato la leva del freno dell’avversario Stefano Manzi mentre i due correvano a oltre 200 chilometri orari. «Con estremo rammarico – spiega il team -, dobbiamo constatare che il suo gesto irresponsabile abbia messo in pericolo la vita di un altro pilota e non possa essere scusato in alcun modo. Il pilota, da questo momento, non parteciperà mai più ad una gara con il Marinelli Snipers Team. Il team, la Marinelli Cucine stessa, la Rivacold, tutti gli altri sponsor della squadra e tutto il gruppo di persone che lo ha sempre appoggiato, si scusano con tutti i tifosi del Motociclismo mondiale».