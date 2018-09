Negozi chiusi la domenica, chi è a favore e chi è contro

Condividi

Linkedin email

Le polemiche sulle chiusure domenicali continua. Da un lato troviamo il fronte dei contrari con la grande distribuzione che parla di «40-50 mila posti di lavoro tagliati», dall’altro il fronte dei favorevoli capitanati da Luigi Di Maio che la chiama «misura di civiltà». Ma nello specifico, se l’emendamento dovesse passare, cosa succederà? Il ministro del Lavoro a “L’aria che tira” specifica che «nessuno dice che nel weekend non si può andare a fare la spesa, inseriamo una turnazione. Resta aperto il 25% e l’altra parte chiude a turno». Spetterà a sindaco e commercianti decidere chi sarà aperto e chi chiuso. «Ci sono ragazzi sfruttati in maniera indegna con introiti che non sono aumentati – spiega Di Maio -. I posti a rischio sono il solito terrorismo, ogni volta che si vuole tutelare il lavoro, arriva la solita minaccia allo Stato: noi li licenziamo».

CHI E’ A FAVORE

I sindacati: «intervenire è una priorità, è indispensabile un confronto per porre un limite alle aperture incontrollate, che in questi anni hanno stravolto il settore e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del commercio».

Eurospin che ha acquistato una pagina sui quotidiani in cui scrive: «la domenica un giorno importante, tradizionalmente dedicato agli affetti, alla cura di sè e al riposo. Siamo coscienti che questo potrebbe comportare nel breve periodo un piccolo disagio per una parte dei nostri clienti e si tradurrebbe anche in un danno economico per Eurospin. Ma siamo convinti che l’iniziale diminuzione delle vendite sarà presto compensata dall’apertura di nuovi negozi».

Confcommercio apre al dialogo: «sì ad una regolamentazione minima e sobria. Ridiscutere con atteggiamento non ideologico il ruolo della distribuzione è un primo passo importante e condivisibile».

CHI E’ CONTRO

Matteo Renzi: «obbligare tutti alla chiusura domenicale, come vuole Di Maio, è assurdo: significa semplicemente far licenziare tanti ragazzi. Sostenere che le famiglie si separino perché si lavora anche di domenica significa vivere su Marte. Se però la domenica vuoi bloccare tutto, allora sii coerente: niente treno, niente stadio, niente bar, niente cinema».

Il governatore della Liguria Giovanni Toti: «perché poliziotti, carabinieri, infermieri e medici, giornalisti, guardie giurate, operatori ecologici, chi lavora nei cinema, in albergo, in un ristorante può fare turni festivi e chi lavora in un negozio e in un supermarket no? È una discriminazione doppia».

Conad: «le domeniche incidono per il 10% e quindi sicuramente avremo circa 40-50mila tagli. Ora quei 400 mila saranno felici di non lavorare, i 50 mila non so se lo saranno. Inoltre ci sono 19 milioni e mezzo di persone che vanno a fare la spese nei negozi la domenica».

Federdistribuzione: «le aperture domenicali sono un grande successo, hanno dato un sostegno ai consumi in un momento di grande necessità».

Codacons: «la chiusura alla domenica determinerà la morte di migliaia di piccoli esercizi, con effetti negativi sul Pil e sull’occupazione e un sensibile spostamento degli acquisti verso l’e-commerce. 12 milioni di italiani fanno acquisti la domenica, e i giorni festivi rappresentano per loro l’unica occasione per dedicarsi allo shopping e alle compere».