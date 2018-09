«Niente sesso»: a 87 anni lascia la compagna 27enne e torna dalla ex

Condividi

Linkedin email

Ivan Krasko, attore russo 87enne, ha lasciato la compagna di 27 anni, Natalia. Il motivo? Lei si rifiutava di avere rapporti sessuali con lui per paura di restare incinta. «Non voglio diventare una madre single – ha detto – I bambini sono una responsabilità e non abbiamo neppure una casa nostra». Da quando si sono sposati, i due hanno vissuto con il nipote di Krasko, Kirill, in un appartamento nel centro di Mosca.

Ora Krasko ha dichiarato di voler tornare dall’ex moglie – anche lei di nome Natalia -, l’ultima di tre e madre dei suoi due figli più giovani. In totale, Krasko ha avuto tre figli maschi e due femmine dai precedenti matrimoni e, nonostante sia diventato nonno 5 anni fa, aveva insistito per diventare padre un’altra volta. Tuttavia la giovane compagna, cresciuta in una famiglia povera, non voleva riservare la stessa sorte ai propri figli.

Fonte: The Sun

(Ph. Natalia Krasko)