Padova, rubano offerte da cassetta per poveri: arrestati

15:10 – Una coppia senza scrupoli residente a Pisa è stata beccata mentre rubava 150 euro dalla cassetta “Pane per i poveri” collocata all’interno della basilica di Sant’Antonio a Padova. I due, lui 33 anni e lei 49, sono stati arrestati.

Hanno agito in maniera furtiva: si sono finti dei fedeli e una volta all’interno della chiesa hanno usato un metro a nastro munito all’estremità di nastro bioadesivo che gli ha permesso di “pescare” tre banconote da 50 euro. Alcune persone si sono accorte di quanto stava accadendo ed hanno avvertito i carabinieri. La coppia è già nota alle forze dell’ordine: l’uomo in particolare avrebbe già compiuto furti in luoghi di culto in altre località. (Fonte: Ansa – 13:57)