Piano lupi, Berlato (FdI): «governo decide di non decidere»

«Il Consiglio dei Ministri, durante la seduta di giovedì 6 settembre, ha deciso di impugnare la Legge della Provincia di Trento n. 9 dell’11/07/2018, e quella della Provincia di Bolzano, n. 11 del 16/07/2018, in quanto, prevedendo la possibilità di disciplinare il prelievo delle specie protette dell’orso e del lupo eccedendo, secondo il Governo, dalle competenze statutarie provinciali, “in violazione dell’ordinamento europeo e della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), della Costituzione”». La afferma in una nota il consigliere regionale Sergio Berlato (FdI), che aggiunge «condividiamo il fatto che non spetti alle Regioni italiane doversi dotare di proprie leggi in materia di gestione dei grandi carnivori, ma che spetti al Governo convocare la Conferenza Stato-Regioni per approvare urgentemente il Piano nazionale di gestione del lupo, così come esplicitamente previsto dall’art. 16 della Direttiva Habitat (92/43/CE), che prevede il monitoraggio, i censimenti e i piani di contenimento dei lupi anche attraverso gli abbattimenti selettivi dei soggetti in soprannumero».

«I danni che stanno provocando i lupi sul nostro territorio hanno già superato il limite della tollerabilità – sottolinea il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – con conseguenze oramai irreparabili per la zootecnia, l’alpeggio, il territorio, il turismo e con il pericolo per la sicurezza delle persone. Chi dice di essere a difesa del territorio e delle persone che ci vivono – continua Berlato – lo dimostri con i fatti concreti e la smetta di assumere atteggiamenti contraddittori a seconda delle convenienze. Coloro che hanno garantito finora la manutenzione e la conservazione dell’ambiente e dell’ecosistema – conclude – quali gli allevatori, i cacciatori, il mondo scientifico, le istituzioni e la parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista, sono stufi di sentire parole inconcludenti».

(Ph. Arv)