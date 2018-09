Polmonite, è allarme: 138 casi accertati nel Bresciano

Condividi

E’ allarme nel Bresciano per 138 casi accertati di polmonite. Sorvegliati speciali sono i comuni di Montichiari, Calvisano, Carpenedolo, Remedello e Acquafredda. Inoltre sono stati registrati 16 casi nel Mantovano. La natura del batterio è ancora in fase di analisi anche se i sindaci puntano il dito sul fiume Chiese, unico elemento che unisce i cinque comuni colpiti ma i campionamenti ambientali effettuati richiedono almeno 10 giorni di tempo per essere esposti. Il sindaco di Montichiari, Mario Fraccaro, ha scritto su Facebook che «non vi è alcun rischio nell’uso dell’acqua per scopi alimentari».