“Questo matrimonio non s’ha da fare”: a Verona invitati in ospedale per colpa di…

11:49 – Un matrimonio in grande stile celebrato venerdì sera in una proprietà privata di Malcesine, nel Veronese. Tutto sembrava filare liscio fino a quando non sono spuntati dei… biscotti fatti in casa. A causa dei dolcetti caserecci otto invitati si sono sentiti talmente male da aver avuto bisogno di aiuto medico.

Sul posto sono arrivate due automediche e 4 ambulanze e i malcapitati sono stati portati negli ospedali di Peschiera e Villafranca. Cinque di loro sono stati dimessi poco dopo mentre per gli altri sono state necessarie alcune ore di ricovero. Come detto precedentemente, per i carabinieri che stanno indagando i “colpevoli” sarebbero alcuni biscotti serviti durante il banchetto e preparati a casa da uno degli ospiti. (Fonte: Ansa – 09/09 12:54)