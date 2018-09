Renzi: «pensano di essersi liberati di me ma sbagliano: andrò in scuole e tv»

Condividi

Matteo Renzi show sul palco della Festa dell’Unità a Firenze. «Pensano di essersi liberati di me, ma hanno sbagliato: andrò nelle scuole e in tv» anche se specifica «non vivo nell’ansia di tornare da qualche parte ma vivo nell’ansia di non lasciare la politica a chi crede che sia un prolungamento di Facebook». Secondo quanto dichiarato da Renzi, il motivo di questo ritorno va ricercato nel fatto che «in questi mesi hanno raccontato un sacco di bugie, quando arriveranno i nodi al pettine noi ci saremo. Il tempo è galantuomo ma ci arriveremo».

Molti gli affondi. Da Beppe Grillo («non prendiamo lezioni da lui, noto evasore fiscale») al ministro Danilo Toninelli («è un bugiardo e un ministro bugiardo deve dimettersi») dal premier Giuseppe Conte («chi è l’avvocato di Aiscat? Giuseppe Conte. Conte non è l’avvocato del popolo, ma l’avvocato delle concessionarie autostradali») al vicepremier Luigi Di Maio («sull’Ilva ci hanno detto che noi facevamo del male ai bambini di Taranto, e i 5 Stelle hanno detto che avrebbero chiuso l’impianto. Poi sappiamo cosa hanno fatto: sono stati costretti a fuggire dalla manifestazione di Taranto. Nelle rivoluzioni chi parte giacobino finisce per finire sul patibolo») fino ad arrivare a Matteo Salvini («l’immigrazione è diventato l’unico problema, nessuno parla più di Flat tax, della Fornero, reddito di cittadinanza non pervenuto») e parla della vignetta on il capo del Viminale ed Emmanuel Macron, pubblicata sulla copertina di The Spectator, dove il leader della Lega è ritratto come un troglodita: «questa è l’immagine che stiamo dando dell’Italia nel mondo: “Wilma, passami la clava”».

Infine un monito al Partito Democratico: «chi vince deve sapere di avere tutto il partito con sé. Perché per due volte a me ha fatto la guerra il fuoco amico. Quando il segretario Martina darà avvio al processo congressuale si inizia e poi chi vince, vince, chi perde dà una mano. Altro che correnti, facciamo opposizione».