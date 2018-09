“Special one fail”: la caduta di Mourinho [VIDEO]

Condividi

Lo Special One cade sempre in piedi. O almeno, fino all’altra sera. L’allenatore del Manchester United, Jose Mourinho, si trovava allo stadio di Wembley per seguire l’incontro di Nations League tra Inghilterra e Spagna, quando, scavalcando il cordone dell’area hospitality, è inciampato finendo faccia a terra. Il ct si è rialzato con evidente imbarazzo, aiutato da uno steward dello stadio che non a caso sulla maglia ha scritto “here to help”. Il video dello scivolone è stato ripreso in diretta dalla tv spagnola N Cuatro.

r.a.