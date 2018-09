Sterco sul sagrato, prete “assolve” animalisti

Condividi

Il prete di Cusignana (Treviso) don Dionisio Rossi ha deciso di non sporgere denuncia contro gli attivisti di “Cento per cento “animalisti” che hanno rivendicato il blitz escrementizio contro il sagrato della sua chiesa, per protestare contro la messa in palio di una cavalla alla sagra del paese. Come scrive Gino Zangrando su La Tribuna a pagina 16, il parco intende “assolvere” gli animalisti, ma non spiega se in futuro userà ancora o meno gli animali per le sagre.