Taglio vitalizi, 700 ex parlamentari fanno ricorso

Il presidente della Camera Roberto Fico durante un’intervista a Rai News24 ha reso noto che 700 ex parlamentari hanno presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi. «Sapevo che i ricorsi sarebbero arrivati, presentarli è un diritto – ha commentato Fico -. Ma resto convinto della delibera approvata dall’ufficio di presidenza della Camera perché è un provvedimento che ricuce una ferita. Questa delibera non l’abbiamo fatta contro qualcuno ma per qualcuno, nell’interesse del popolo italiano».

La notizia è stata commentata anche dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio: «700 ex deputati hanno fatto ricorso per riavere i vitalizi che noi abbiamo abolito e continuare a essere mantenuti a vita dallo Stato come fossero dei nababbi. Ma questi ex dis-onorevoli lo sanno cosa è la giustizia sociale?». Poi ha auspicato che anche il Senato percorra questa strada: «bisogna decidere da che parte stare, da quella dei cittadini o da quella dei parassiti».

Antonello Falomi, presidente dell’associazione ex parlamentari, ha dichiarato: «Di Maio, che governa assieme alla Lega condannata per truffa ai danni dello Stato, pretende che gli ex deputati che non hanno rubato nulla non possano chiedere agli organi interni della Camera una verifica sulla legalità e costituzionalità della delibera».