Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino Fabrizio Ricca ha postato su Facebook l’immagine di un murales apparso in piazzale Valdo Fusi. Si vede il ministro dell’Interno Matteo Salvini appeso a testa in giù. Abiti e posizione fanno pensare subito a piazzale Loreto, dove furono esibiti i cadaveri di Benito Mussolini e Claretta Petacci. «Potete attaccare Salvini in tutti i modi possibili, ma l’Italia è con lui. Bestie» scrive Ricca.