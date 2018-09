Troppe tre parrocchie: prete del Padovano si ritira

Condividi

Don Mauro non ce la fa più e chiede al vescovo di poter avere un periodo di riposo. È successo nel Padovano dove il sacerdote, trovatosi a gestore tre parrocchie, Vigonza, Peraga e Codiverno, con annesse frazioni, ha raggiunto il limite della sopportazione. Come scrive Giusy Andreoli sul Mattino a pagina 17, alla fine della messa, nelle tre chiese che gestisce, ha letto lo stesso comunicato ai suoi fedeli: «in questi mesi in cui è stato in mezzo a voi, don Mauro si è trovato a vivere una situazione di fatica personale, fisica e psicologica, anche in riferimento al rientro dall’Ecuador dopo molti anni di missione, in contesti molti diversi». Il vescovo ha quindi concesso il riposo e ora provvederà sostituire don Mauro con tre nuovi parroci.