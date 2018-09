Accorsi criticato a Venezia: tutta colpa di una pizza

Condividi

La mostra del cinema di Venezia è finita ma le polemiche legate in qualche modo ad essa si trascinano. L’ultima ha come protagonista l’attore Stefano Accorsi che ha fatto l'”errore” di pubblicare una foto su Twitter dove condivide la sua cena a notte fonda a piazza San Marco. «E alla fine… Pizza delle 02:25. Di notte..», scrive Accorsi mentre ancora tutto in tiro sorride tenendo in mano un trancio di margherita.

Un tweet apparentemente innocuo ma non per Ernesto Pancin, direttore dell’associazione veneziana pubblici servizi che sul Gazzettino ha bollato lo scatto come promozione dello street food a Venezia. «Se una persona di livello come Accorsi, che spesso è stato indicato come esempio di cliente ideale, si mangia una pizza al taglio seduto su un tavolo di piazza San Marco, allora forse è un turismo senza speranza. Accorsi si è preso una pizza? Se la porti in camera, non ci si può comportare così, trattando la piazza come se fossero giardini pubblici. Tanto più se era vestito in quel modo».