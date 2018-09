Arabia Saudita, fa colazione con una donna: arrestato

Condividi

Ha fatto il giro del web il video girato da un uomo in Arabia Saudita in cui si vede lui che fa colazione con una donna coperta con il velo. Nulla di strano, parrebbe. Invece l’uomo è stato arrestato. In quel Paese infatti è proibito alle donne non accompagnate sedersi allo stesso tavolo con uomini single. A loro volta essi possono sedersi al tavolo delle donne sole, separato dagli altri, solo se accompagnati dalla famiglia. L’egiziano, come riporta Giovanni D’Agata dello Sportello dei Diritti, secondo le autorità saudite, ha commesso «gravi violazioni e ha occupato un posto a sedere riservato ai cittadini sauditi».