«Autostrade, con nazionalizzazione a rischio terza corsia A4»

«La terza corsia dell’A4 tra San Donà e Portogruaro è un’opera indispensabile per la sicurezza stradale della nostra regione». Lo sostengono in un comunicato i consiglieri regionali del Partito Democratico Francesca Zottis e Bruno Pigozzo, (in foto) che assieme al capogruppo Stefano Fracasso hanno presentato una mozione chiedendo al presidente del Veneto Luca Zaia di «scongiurare il rischio» che la nazionalizzazione delle autostrade voluta dal governo comprometta i lavori. «Dopo numerosi rinvii da parte di Autovie Venete – spiegano i consiglieri -, l’assessore Elisa De Berti aveva annunciato l’avvio dei lavori per l’estate 2019: un’eventuale ri-nazionalizzazione della rete autostradale imporrebbe un nuovo stop. Per questo chiediamo alla giunta di intervenire presso il governo, è impensabile un ulteriore ritardo».

«La preoccupazione – aggiungono gli esponenti dem – nasce dalla volontà del governo conseguente al tragico crollo del ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto, con la lettera di contestazione inviata tre giorni dopo dal ministero per le Infrastrutture ad “Autostrade per l’Italia” che avvia la procedura per far decadere la concessione. Non si può pensare però di bloccare tutto: ci sono però numerose infrastrutture – sostengono i consiglieri dem- alcune già avviate, di centrale importanza per i territori che devono essere portate a termine. Tra queste c’è senza dubbio il completamento della terza corsia dell’A4, tanto che già lo scorso marzo il Consiglio approvò all’unanimità una mozione in cui si chiedeva alla giunta di intervenire con urgenza per evitare l’ennesimo slittamento. Ribadiamo dunque – conclude il comunicato – le nostre perplessità sull’ipotesi del governo e ci rivolgiamo direttamente alla Regione: il Veneto non può aspettare ancora».