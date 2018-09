Caccia, in Veneto via libera a richiami vivi

Condividi

Nella stagione venatoria 2018-2019 i cacciatori veneti potranno tornare ad utilizzare i richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi, noti anche come anatidi. La giunta regionale del Veneto ha infatti dato il suo via libera, dopo aver constatato la favorevole situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria e l’autorizzazione della Commissione Europea e del Ministero della Salute. «L’utilizzo di richiami vivi dovrà pertanto rispettare idonee misure di biosicurezza, per poter individuare in maniera precoce l’eventuale diffondersi del virus dell’aviaria – spiega l’assessore Giuseppe Pan – che, come noto, viene trasmesso e circola nelle popolazioni di volatili, selvatici, domestici e in allevamento.

«La Regione Veneto – prosegue Pan – conferma pertanto il regime autorizzativo che aveva già adottato dieci anni fa, assicurando così il rispetto delle disposizioni procedurali e gestionali individuate dal Ministero della Salute». I detentori di richiami vivi devono garantire una specifica anagrafica dei capi, fondata su anelli con codici numerici e sono tenuti a registrare tutti i dati necessari nell’apposita banca dati nazionale dei “richiami vivi“. Devono rispettare le misure prescritte di separazione e compartimentazione tra le diverse categorie di uccelli in allevamento e le misure di sanificazione dei ricoveri e dei mezzi di trasporto, e le indicazioni in materia sanitaria e di controllo, secondo quanto previsto dal Centro di riferimento nazionale per l’influenza aviaria che ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.