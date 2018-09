Fenati chiude: «non correrò più, torno a lavorare in ferramenta»

Condividi

Parla Romano Fenati, il giovane pilota che ha schiacciato il freno posteriore di un suo avversario durante il gran premio di San Marino sulla pista di Misano nella Moto2 (clicca qui per vedere il video). Come scrive Repubblica, il linciaggio mediatico subito negli ultimi giorni l’ha spinto a dire basta. Definitivamente. «Col motomondiale ho chiuso, non correrò mai più. Non è più il mio mondo, troppa ingiustizia. Ho sbagliato, è vero: chiedo scusa a tutti».

Fenati spiega di voler tornare ai suoi studi e a lavorare in ferramenta ma sottolinea come la sua reazione sia stata frutto di continue provocazioni andate avanti per tutta la gara. «Volete vedere il mio casco e la tuta? C’è una lunga striscia nera: la gomma di Manzi. Mi ha attaccato tre volte e anche lui avrebbe potuto uccidermi, come dite voi. L’ultima volta lo aveva fatto 500 metri prima, allora ho pensato: adesso faccio lo stesso, ti dimostro che posso essere “cattivo” come te. E magari finalmente capirai cosa significa. Però non ho mai pensato di fargli male, giuro».