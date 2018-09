Kyenge: «Onu ha ragione, in Italia razzismo aumentato»

Condividi

Cécile Kyenge si schiera senza alcun dubbio con quanto dichiarato dall’Onu ieri mentre annunciava di voler inviare un team a sorvegliare l’Italia per l’aumento di episodi di razzismo e violenza. «Penso che ci siano tutti i motivi per allarmarsi – ha detto l’ex ministro per l’Integrazione e ora europarlamentare Pd -. È una decisione credibile visto quanto successo negli ultimi tempi, soprattutto da quando si è insediato questo governo. È chiaro che la percezione che hanno in Italia le persone che i migranti siano tanti e siano il pericolo è aumentata rispetto al passato».

«Questa percezione è aumentata soprattutto a causa delle dichiarazioni di persone che oggi siedono nelle istituzioni, dall’irresponsabilità e la spregiudicatezza con cui hanno trattato alcuni temi. Si è fatta un’associazione fuorviante tra la crisi economica, il disagio sociale e l’arrivo dei migranti. Hanno cercato il capro espiatorio, ma non abbiamo bisogno di guerre tra poveri. È lampante che da quando si è insediato questo governo siano aumentati anche i casi di violenza. Per non parlare delle persone che hanno paura e la paura continua ad aumentare».

«Cerchiamo di non confondere le cose – sottolinea Kyenge -. L’Italia che ha fatto tanto per l’accoglienza e che può andare avanti a testa alta, non è certamente rappresentata da questo governo. I governi precedenti avevano un approccio totalmente diverso, avevano messo la persona al centro. Sono i governi che avevano portato avanti Mare Nostrum e avevano dato una lezione di accoglienza all’Europa. Il governo di oggi l’unica cosa che ha fatto è quella di bloccare i porti. Michelle Bachelet non ha puntato il dito contro periodi diversi. Ciò che stiamo vedendo oggi sono metodi di paura, del non rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali. Se l’Italia può camminare a testa alta non lo deve certo a questo governo».

Fonte: Il Giornale