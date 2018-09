Ladri gli rubano Panda ma gliene lasciano una identica davanti casa

Condividi

Episodio piuttosto curioso quello avvenuto a Cassola, in provincia di Vicenza. Domenica sera dei ladri hanno rubato una vecchia Panda parcheggiata davanti casa ad un anziano che ha subito sporto denuncia. La mattina seguente però il pensionato si è alzato con una sorpresa: nello stesso parcheggio dov’era stata portata via l’auto ne ha trovata una di identica. Stesso modello, stesso colore ma è bastato poco all’uomo per rendersi conto che non si trattava della sua macchina. E, neanche a dirlo, era rubata pure quella. I carabinieri stanno indagando per trovare i responsabili e soprattutto capire il perchè di questo “scambio”.

Fonte: Giornale di Vicenza

Ph: Di Rudolf Stricker – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3199565