L’immigrato che piace a Salvini: «italiani razzisti? No, stufi»

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha condiviso sulla sua bacheca Facebook il video di un lavoratore di colore che si sfoga contro gli immigrati che non lavorano. «Questo video vale più di mille articoli di giornale ha scritto il ministro -. Alla faccia di Onu e buonisti». Il riferimento è all’annuncio dell’arrivo di ispettori Onu per controllare se in Italia vengono rispettati i diritti civili. «Gli italiani non sono razzisti, sono stufi – dice l’immigrato nel video -. Anzi, io devo dire che sono molto accoglienti. Ma quando vedo gli immigrati che non lavorano e non fanno niente, mi arrabbio anch’io. Se non lavori torna al tuo Paese».

(Ph. Facebook – Matteo Salvini)