«Mondiali ciclismo 2020 a Vicenza, Zaia intervenga o salta tutto»

Il presidente del comitato promotore dei Mondiali di ciclismo 2020 a Vicenza, Claudio Pasqualin, lancia un appello al governatore del Veneto Luca Zaia affinché intervenga personalmente per sbloccare la situazione.«La Regione faccia la sua parte, lo chiede anche il governo e la filiera politica è la stessa». Come scrive Gianmaria Colliccelli sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 12, l’Uci chiede che vengano investiti 2 milioni di euro e secondo Pasqualin non è una cifra proibitiva per la Regione, a fronte di un ritorno economico e d’immagine importante per il capoluogo berico.