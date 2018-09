Moric condannata: aver dato del “viado” a Belen le costerà 2600 euro

Condividi

«Belen Rodriguez? Un viado». E’ questa la frase incriminata che è costata a Nina Moric una condanna per diffamazione. Il tribunale di Milano ha condannato la modella croata a pagare 2000 euro di risarcimento alla show girl argentina e 600 euro di multa. Nell’udienza del luglio scorso Belen aveva dichiarato: «darò in beneficenza i soldi di un eventuale risarcimento». La Moric si era difesa dicendo: «anche lei mi ha diffamato scrivendo sui social che io sono psicopatica e squilibrata e ha giudicato il mio ruolo di madre, una cosa che io non farei mai, ma non l’ho mai querelata».

Fonte: Il Fatto Quotidiano