Mose, Toninelli: «pericolosa paralisi in completamento opera»

13:00 – Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli interviene sul tema Mose, il cui completamento è ancora lontano:«oggi si assiste ad una sorta di paralisi da parte del soggetto tecnico operativo incaricato di realizzare l’opera per conto dello Stato (concessionario Consorzio Venezia Nuova). Inadempienza ingiustificata e pericolosa – aggiunge Toninelli – rispetto ad un’opera marittima, che rischia di aggravare le condizioni di manutenzione».

Secondo il provveditore interregionale per le opere pubbliche in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, l’avanzamento dei lavori è al 94%, ma fermo. «Resta da ultimare la barriera alla bocca di porto di lido sud – spiega Toninelli – e, soprattutto, mancano gli impianti per l’entrata in funzione del sistema. I cantieri sono praticamente inoperosi dalla fine del 2017 e nei primi tre mesi del corrente anno risultano spesi circa 12 milioni di euro in totale. Il sistema Mose è un’opera segnata, come è noto, da gravissimi episodi di corruzione – conclude il ministro -, che hanno generato inchieste, processi, commissariamenti e da ultimo la nomina di una task force per indagare sulle cause della paralisi dei lavori e far luce sull’intricata vicenda di malaffare». (Fonte: Ansa 10:47)