«No alla casa perché straniero», ma il proprietario nega

Sul gruppo Facebook “Oderzo segnala” un ragazzo moldavo, Nicu Zagor, (in foto) che vive a Caorle (Venezia), scrive che il proprietario gli ha negato l’appartamento una volta appreso che è straniero. «Una settimana fa vado da un signore che offre un mini in affitto e mi fa “ma lei è italiano”, e rispondo di no – recita il post -. E poi mi sento dire no razzismo ma non posso xche sai come è non x cattiveria maaaaaaa. No».

Su “Oggi Treviso” il proprietario dà la sua versione dei fatti. «Il ragazzo voleva trasferire nell’appartamento la sua residenza – spiega -: io non do la residenza in un mio locale ad una persona che non conosco. Un italiano con cui mi sono accordato non vuole trasferirvela. Il post su Facebook non corrisponde alla realtà».