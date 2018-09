No vax in classe: sconfigge leucemia ma non può tornare a scuola

Condividi

«Ma dico, siamo in un paese civile?» E’ questa la domanda che si fa Oriana Maschio, un medico di Castelfranco Veneto su Facebook dopo aver raccontato la storia un piccolo paziente di otto anni affetto da leucemia mieloide acuta. Al piccolo è stata diagnosticata la terribile malattia un anno fa e oggi fortunatamente sta meglio grazie al trapianto di midollo della sorellina di 10 anni. Ma se il quadro clinico è migliorato, un altro ostacolo lo mette in difficoltà nella vita quotidiana. Il bambino non può andare a scuola perchè ci sono compagni di classe non vaccinati. «Siamo nel 2018 ed esiste questa gente stupida che trova in politici imbecillì una voce», scrive la dottoressa.

La storia viene confermata dalla dottoressa Maschio anche all’Ansa: « il bambino esiste, va in giro con la mascherina, e il problema si pone quando rientrerà in classe e verrà affrontato, credo, con tutta la chiarezza possibile dai suoi genitori. Il fatto è paradigmatico, e sono indignata per queste opinioni che circolano, sproloqui non basati sull’evidenza scientifica, sfruttati da certi politici, e non possiamo più dare spazio all’idiozia».