Piacenza, sindaco Pd propone servizio civile per migranti

Il sindaco di Gragnano Trebbiense (Piacenza) Patrizia Calza, esponente del Partito Democratico, propone di introdurre il servizio civile per i migranti.«La preoccupazione unica era ed è quella di ridurre il numero degli arrivi – spiega la Calza – : obiettivo ampiamente raggiunto già dal ministro Minniti. Nessuno che si ponga la domanda di come gestire chi ha già calpestato il suolo patrio e si trova da anni, nullafacente e inattivo, nel nostro Paese, in attesa. In pratica: una vergogna e un fallimento. Eppure una migliore gestione dei richiedenti asilo è obiettivo che dovrebbe stare a cuore a tutti ma, in particolare, a chi si oppone alle strategie dell’attuale governo».

