Piccolo bloccata per fazzoletto Anpi, Rotta (Pd): «Salvini chiarisca»

Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Salvini perchè «chiarisca quanto accaduto a Venezia ad Ottavia Piccolo, “rea” di indossare un fazzoletto dell’Anpi».

«L’attrice è stata fermata dalle forze dell’ordine ma non si prospettava alcuna fattispecie di reato, né atti volti alla violenza. Evidentemente è bastato il simbolo dell’Associazione Partigiana per mettere sull’allerta chi era preposto all’ordine pubblico. Il ministro Salvini faccia luce sulla catena di comando che ha portato a fermare Ottavia Piccolo e spieghi – conclude Rotta – se ci sono ordini che riguardano la messa al bando o la pericolosità presunta dell’Anpi, in questo caso le forze democratiche non potranno restare indifferenti».