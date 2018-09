Risparmiatori truffati in Veneto e Friuli: 6 arresti

Condividi

Un arresto e 16 provvedimenti cautelari per un gruppo di persone accusate di abusivismo finanziario. Avrebbero truffato diversi risparmiatori in Veneto e Friuli. La Guardia di finanza di Venezia-Portogruaro ha concluso le indagini durate mesi e trasferito i risultati alla procura. I clienti truffati sono centinaia, per un totale di 72 milioni di euro acquisiti illegalmente. La truffa consisteva in falsi investimenti nel sistema Forex attraverso lo schema Ponzi.