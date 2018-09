«Salvini ha grande consenso? Anche Mussolini era osannato ma poi…»

Condividi

Lo scrittore Andrea Camilleri, ospite durante la prima puntata di “Circo Massimo” su Radio Capital ha commentato del successo di consensi della Lega e del suo leader, Matteo Salvini. «Sono vissuto tanto da sentire le acclamazioni al teatro milanese a Benito Mussolini da quelle stesse persone che lo appesero sulla tettoia di un benzinaio. Attenzione ai grandi consensi. I grandi consensi irrazionali sono come le passioni irrazionali. Facile passare dalla grande passione amorosa all’odio». Lo scrittore, che ha vissuto il periodo del regime, commenta: «rischiamo di tornarci. Ho paura che l’araba fenice possa rinascere, non dalle sue ceneri ma dall’ignoranza».

Sul Movimento 5 Stelle dice: «non riesco a provare nessuna simpatia per loro. Sono bastati pochi mesi di governo per dimostrare la loro subalternità alla Lega. All’interno non hanno spinta ideale. Di certo non hanno preso provvedimenti di sinistra. Salvini impera e fa dei diktat, mentre il M5S va a rimorchio: se poteva avere una funzione, non l’ha voluta esplicare. O, peggio ancora, non l’ha potuta esplicare». La sinistra invece secondo Camilleri «ha ancora ragion d’esistere e per questo sono certo che resisterà».

Ph: Flickr Associazione Amici di Piero Chiara