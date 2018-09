Salvini minaccia Onu: «valuteremo taglio contributi» [VIDEO]

Condividi

«Se uno ignora fa più bella figura a stare zitto». Inizia così la risposta di Matteo Salvini all’annuncio dell’Onu di mandare degli ispettori in Italia per un’emergenza razzismo e violenza. «Non c’è, i numeri smentiscono tutto questo per fortuna», ribatte il vicepremier che descrive l’Onu come «un’organizzazione che costa miliardi di euro e a cui l’Italia stessa da più di 100 milioni all’anno di contributi. Ragioneremo con gli alleati sull’utilità di continuare a spendere questi soldi per finanziare sprechi, mangerie e ruberie».

Poi l’affondo: «l’Onu vorrebbe venire a dare lezioni agli italiani e poi ci sono paesi che praticano la tortura, la pena di morte, la sevizia, l’infibulazione, le spose bambine, il carcere a vita per gli omosessuali. Invece di inviare ispettori in Italia fossi un dirigente dell’Onu avrei mezzo mondo dove mandarli. L’emergenza razzismo vadano a cercarla altrove».