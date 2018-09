Sterco contro prete, animalisti: «lo rifaremo»

Condividi

L’associazione “Cento per cento animalisti” non demorde e annuncia nuovi blitz contro il parroco di Cusignana (Treviso), reo di aver messo in palio una cavalla alla sagra del paese. Ieri il prete ha annunciato di non voler denunciare i responsabili, ma la faccenda non è chiusa. «Centopercento animalisti apprende con vero sollievo la notizia che don Dionisio, parroco di Cusignana, ci perdona per avergli abbellito il sagrato con un po’ di letame equino, e non intende denunciarci (per quale reato, poi?)» si legge in un comunicato dell’associazione.

«Siamo ammirati per tanto esempio di amore cristiano – prosegue la nota -. In realtà, del suo perdono e dell’assoluzione non ce ne potrebbe importar di meno, e in quanto a una improbabile denuncia, sa quante ne abbiamo collezionate, don Dionisio? Invece lui, da bravo prete, non si esprime chiaramente sulle sue intenzioni: pensa di mantenere la Cavalla come premio della lotteria, o avrà il buon senso di sostituirla con qualcos’altro, magari con 500 giorni di indulgenza? Perché, nel primo caso, si aspetti nuove azioni, legittime, ma costanti. Centopercentoanimalisti non molla – conclude l’associazione -, nessun Animale deve essere usato come premio: gli Animali non sono merce».