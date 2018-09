Trissino (Vi), Covepa denuncia: «Pfas in pozzo Pedemontana»

Condividi

Il Coordinamento Veneto Pedemontana alternativa segala in un comunicato che sono state rinvenute tracce di Apo, derivato dei Pfas, in un pozzo della Pedemontana vicino alla piscina comunale di Trissino (Vicenza). «La collocazione geografica del luogo – spiega il comitato -, assieme alle modalità di deflusso delle acque in quella zona del paese, in questo caso, ci induce a pensare ad una presenza di Pfas non tanto riconducibile alla Miteni (il suo stabilimento è in zona Colombara), quanto piuttosto alle produzioni che un tempo insistevano alla vecchia Rimar nella parte alta, storica, di Trissino nei pressi della omonima villa. La produzione di derivati del fluoro e o Pfas in valle dell’Agno è iniziata negli anni ‘50 in località Coré in Valdagno – prosegue il comunicato – e subito dopo in piazza Giangiorgio Trissino a Trissino dopo il 1954».

«Relativamente a questo secondo sito – aggiunge il CorVePa, si evidenzia che la produzione venne trasferita presso l’attuale sede in località Colombara, sempre a Trissino, in ragione del gravissimo carico ambientale (e non si parla di soli derivati del fluoro) generato da quest’ultima sul centro storico di Trissino già a a partire dal 1964». «La stranezza che un pozzo spia di Spv sia inquinato con un prodotto dismesso da almeno un decennio dalla Miteni la dice lunga sulla serietà con cui quei prodotti siano stati gestiti.Vorremmo capire e accertare chiaramente da dove vengano. Noi siamo convinti che ci sia la concreta possibilità che questi derivino dal vecchio sito di produzione di Rimar a Trissino. E vogliamo capire – continua il Covepa – che cosa possa comportare tutto ciò in relazione al proseguo dei lavori della Pedemontana. Ad ogni buon conto cercare di attribuire le responsabilità di una eventuale contaminazione è una cosa seria che chiede approfondimenti rigorosi».

Il CorVepa lancia quindi l’allarme sulla possibilità che oltre alla Miteni ci siano altre fonti di agenti inquinanti in zone finora non analizzate. «In una zona diversa di Trissino – spiega il comunicato -, idrogeologicamente distinta da quella oggi approfondita dalla autorità penale, avremmo a che fare con una contaminazione ancora precedente, ovvero risalente agli anni ‘50. Il che coinvolgerebbe soggetti fino ad oggi tenuti fuori o citati marginalmente nelle cronache sull’affaire Pfas: cioè la vecchia proprietà Rimar. Il che ci illumina sulla importanza di individuare i soggetti che si nascondono dietro il gruppo Miteni-Icig proprio al fine di identificare eventuali cointeressenze con i proprietari del sito delle vecchie scuderie. Questa a nostro giudizio dovrebbe essere una priorità della procura berica. Chiediamo la caratterizzazione del Sito di Rimar alle scuderie di Trissino – conclude il Corvepa – pure in virtù del fatto che si tratta di un inquinamento persistente da oltre sessant’anni. Anche in considerazione del fatto che da tre lustri il proprietario dell’area ha presentato un piano di lottizzazione mai eseguito. Il che è un fatto fortemente sospetto che ci induce a pensare male sulle ragioni per cui l’amministrazione di Trissino e il sindaco, come emerso di recente sui media, tengano nascoste le carte sulla situazione ambientale alla base della collina di Trissino. È indubbio che tale proprietà riconduca direttamente alla famiglia Marzotto, in particolare agli eredi di Giannino Marzotto».