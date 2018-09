Turismo “mordi e fuggi” a Vicenza: i grandi eventi non bastano

Condividi

Il Giornale di Vicenza giorni fa riportava: «senza gli eventi in città il turismo non decolla. Il capoluogo conferma di essere ancora una volta legato ad un turismo “mordi e fuggi”». Non è una notizia confortante per la città del Palladio, patrimonio dell’Umanità, che riteneva di aver risolto i problemi della cultura e del turismo basandosi sulle folle accorse per qualche evento speciale. Il “Grande Chiericati”, la grande opera incompiuta, con l’esposizione di poco più della metà dei suoi capolavori, parte dei quali costretti a continui traslochi; il Teatro Olimpico, sottoposto a un rito iniziatico, che scoraggia i visitatori venuti ad ammirare Palladio e Scamozzi; la Basilica Palladiana, che stenta a trovare, tra un aperitivo e l’altro, la sua vocazione: ebbene, questi straordinari contenitori sono lontani dal diventare un punto di riferimento per la città e i turisti. Figli di un dio minore, il Museo Archeologico e il Museo del Risorgimento conducono una vita grama, mentre il Palladio Museum rivolge rare proposte a sparuti gruppi di visitatori.

«Senza gli eventi in città il turismo non decolla ». Ma quando mai anche i “grandi eventi” l’hanno fatto decollare? Ne ha ricevuto solo temporaneo beneficio, una vera crescita non l’ha mai avuta. Segno evidente che i “grandi eventi”, una volta esauriti, non lasciano traccia. Manca alla città berica una visione d’insieme dei problemi, una regia in grado di coordinare le varie iniziative operando una sintesi delle molteplici necessità, decisa a far prevalere l’interesse comune su quello del singolo. Basterebbe regolarsi sui comportamenti di altre città. Prendere d’esempio Verona è fatica sprecata, se si pensa di competere con l’oleata macchina organizzativa che regola gli eventi collaudati dell’Arena e della Fiera: una realtà culturale, l’una, economica, l’altra, di portata internazionale, in cui tutta la città si riconosce. É possibile, invece, imitarne l’impegno profuso nel recupero e nella valorizzazione di un patrimonio culturale minore, solo perché meno noto, ma necessario a mettere a fuoco la grandezza e la bellezza della città. Mi riferisco ai monumenti, ai musei, alle chiese, disseminati un po’ dovunque, magnificamente recuperati e riallestiti, come il complesso archeologico presso il Teatro Romano o il Nuovo Museo degli Affreschi presso la tomba di Giulietta, aperti ai visitatori tutto il tempo dell’anno.

Perché Vicenza non esce dal cerchio magico del Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, Basilica Palladiana, Santa Corona, abbracciando San Lorenzo, il Duomo, i Santi Felice e Fortunato, gli Oratori barocchi, i palazzi pre e post palladiani ? Perché non istituisce itinerari delle Ville palladiane, non solo la Rotonda e la Valmarana ai Nani, ma anche la Zileri Dal Verme e la Cordellina Lombardi, divulgando un dépliant che riporti le notizie utili? È da chiedersi quale contributo abbiano dato, in tanti anni, gli enti creati per supportare il turismo cittadino. Si deve smettere di far credere che i “Grandi Eventi” sconfiggano il “mordi e fuggi”. Solo interventi mirati e servizi adeguati (costante è il rischio di perdere il riconoscimento dell’Unesco), possono assorbire il pesante ristagno che alimenta un malcelato complesso di inferiorità. Se si pensa che nella passata stagione estiva, la più frequentata dai turisti, un Museo Civico dimezzato ha presentato una mostra di giocattoli, già incamerati nelle sature raccolte pubbliche, e che nella prossima stagione autunnale ripresenterà i quadri reduci dalla trasferta moscovita (onore a chi li ha ospitati), si ha la misura della pochezza delle nostre istituzioni.