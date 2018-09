Venezia 75, attrice bloccata: «non puoi entrare con fazzoletto Anpi»

Condividi

La celebre attrice di cinema e teatro Ottavia Piccolo è stata bloccata dalla polizia alla mostra del cinema di Venezia sabato pomeriggio, poco prima della premiazione del leone d’Oro. Il motivo lo spiega lei stessa a patriaindipendente.it: «mi hanno fermata perché avevo al collo un fazzoletto dell’Anpi. Incredibile. Se non fosse preoccupante per il nostro Paese, quanto accaduto sfiorerebbe il ridicolo». Alcuni partiti e associazioni, tra cui l’Anpi, avevano ottenuto il permesso per un presidio davanti al tappeto rosso per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli infortuni sul lavoro e lo sfruttamento degli operai a cui l’attrice voleva partecipare.

Ma, una volta arrivata alla barriera di sicurezza, un giovane funzionario della Polizia di Stato l’ha fermata dichiarando: «lei non può entrare con quel fazzoletto». La Piccolo va su tutte le furie: «finalmente un’altra funzionaria della polizia è intervenuta e dopo un poco mi hanno dato il via libera. Se non ci fosse da piangere per il nostro Paese, ci riderei su. Probabilmente anche la polizia è vittima spaventata del clima molto poco accogliente, violento e rabbioso che si respira in Italia», conclude.

