Lo showman Rosario Fiorello, in attesa della nuova stagione televisiva, si è recato in visita alla Biennale Architettura di Venezia, non perdendo occasione di fare dell’ironia. «Sono a mio agio come un vegano in macelleria» ha scritto su Instagram come didascalia a una foto che lo ritrae, un po’ perplesso di fronte a un’opera esposta.

Visualizza questo post su Instagram #venezia #biennalearchitettura2018 #amioagio #comeunveganoinmacelleria Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: Set 9, 2018 at 9:46 PDT

(Ph Instagram – Rosario Fiorello)