«Vicenza, preoccupa incremento casi tubercolosi tra immigrati»

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti in un comunicato commenta i dati relativi ai casi di tubercolosi tra immigrati: 16 nel 2015 e 40 nel 2017. «L’incremento dei casi di Tbc e la diffusione di questa malattia gravissima tra immigrati ed extracomunitari – dichiara Ciambetti – richiede una energica e tempestiva risposta da parte delle autorità sanitarie. Sono sicuro che la sanità vicentina metterà in campo ogni forma di profilassi utile a contrastare efficacemente il fenomeno».

«Ben più grave è sapere che un immigrato colpito da questa malattia si è dato alla fuga – prosegue Ciambetti riferendosi a un caso avvenuto a Sandrigo (Vicenza) – diventando un potenziale veicolo infettivo. Non dimentichiamo che lo scenario vicentino si innesta nell’esplosione del caso Tbc nel bresciano che ha sollevato non poche polemiche sulle fonti e i possibili focolai dell’infezione. Da noi la stragrande maggioranza dei casi si registra tra extracomunitari molti dei quali clandestini che non capiscono la pericolosità della loro situazione. Non si tratta di creare allarmi inutili – conclude il presidente del Consiglio Veneto -, perché la sanità veneta è in grado di fronteggiare lo scenario». Tuttavia non manca una nota di polemica:«la cittadinanza è chiamata a pagare i costi non solo economici ma anche sociali e sanitari di politiche scellerate in cui c’è chi ha fatto i soldi a palate».