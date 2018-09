Bimbo sconfigge leucemia, Burioni: «non vaccinati a casa, lui a scuola»

Condividi

Il virologo Roberto Burioni, molto popolare sui social soprattutto per le sue battaglie sui vaccini e contro le fake news in campo medico, ha commentato la notizia del bimbo di 8 anni che potrebbe non tornare a scuola dopo aver sconfitto la leucemia a causa di compagni non vaccinati. «La soluzione è molto semplice – scrive Burioni -: questo bambino va a scuola e tutti i figli non vaccinati degli egoisti irresponsabili ignoranti che seguono superstizioni senza senso stanno a casa. Questo bambino, che combatte coraggiosamente contro una grave malattia, ha il DIRITTO di andare a scuola, di frequentare i suoi amici, di vivere serenamente la sua socialità senza rischiare la vita. I genitori ignoranti ed egoisti non hanno NESSUN DIRITTO, ma solo il DOVERE di fare la loro parte di cittadini responsabili».

«Uno Stato che non si preoccupa dei più deboli e degli indifesi mi fa schifo – continua il virologo -. Pochi sono più deboli di un bambino che trascorre gli anni che dovrebbero essere di gioco e di serenità a combattere contro una terribile malattia. Nessuno è più indifeso di questo piccolo contro l’ignoranza e l’egoismo degli irresponsabili che non vaccinano i loro figli. I non vaccinati a casa, e lui in classe. No all’oscurantismo, no agli egoisti irresponsabili, ai quali secondo me dovrebbe essere sottratta la potestà genitoriale (o come diavolo si chiama, non sono un legale ma avete capito cosa intendo). Se questo non accade, è una vergogna».

