Calcio, il nuovo Vicenza debutta in piazza dei Signori

Grande festa ieri sera in piazza dei Signori per la presentazione del nuovo L.R. Vicenza di Renzo Rosso. Accolti dal calore di oltre mille tifosi biancorossi, sono stati presentati uno a uno i giocatori della rosa, che potrebbero debuttare già domenica nella Lega di serie C. «I quasi 7 mila abbonamenti sono la dimostrazione che la tifoseria è con noi e crede al nostro progetto», ha commentato il direttore generale della società, Paolo Bedin.

Come riporta Corrado Ferretto sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza a pagina 16, per il c.t. Giovanni Colella, la squadra «può far parte del gruppo delle favorite». La serata si è conclusa con il saluto del presidente Rosso: «La squadra è forte, costruita partendo dalla base della scorsa stagione rinforzata con innesti mirati. Ci divertiremo, e arriveremo dove tutti noi insieme vorremmo arrivare».

(Ph. L.R. Vicenza Virtus / Facebook)