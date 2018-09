Caporalato in Veneto, sfruttati 11 ore al giorno a 4 euro l’ora

Condividi

15:07 – Arrivano dalla Romania e dall’Albania qui in Italia per essere sottoposti a turni massacranti di 11 ore pagati 4-5 euro l’ora senza rispetto per le norme di sicurezza base e molte volte assunti completamente in nero. I lavoratori versavano in stato di bisogno e veniva sfruttati attraverso due società cooperative. E’ questo il quadro emerso dalle indagini del comando carabinieri per la tutela del lavoro che hanno messo le manette ai polsi a tre persone nelle province di Padova, Perugia e Verona: si tratta di due “caporali” e il capo della presunta associazione criminale. L’accusa è associazione per delinquere finalizzata alla reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – cosiddetto caporalato -, aggravato dalla violenza, dalla minaccia e dai maltrattamenti. I lavoratori venivano impiegati in agricoltura e edilizia, soprattutto in Toscana e in Veneto, ma anche all’estero.

Oltre agli arresti, i militari hanno sequestrato i conti correnti delle società, un veicolo che veniva usato per trasportare gli operai e due immobili dove i lavoratori venivano fatti dormire, dietro pagamento di un affitto. Sono state effettuate anche perquisizioni negli studi di consulenza del lavoro ai quali si appoggiavano le cooperative. I carabinieri hanno ricostruito come veniva gestita la cosa: i due caporali seguivano le direttive del capo, organizzando i turni di lavoro e i pagamenti. Ricevano anche istruzioni per eludere i controlli, e, dopo le verifiche, per “aggiustare” il numero delle ore lavorate dagli operai, in modo da non far figurare quelle pagate fuori busta. In alcuni casi i dipendenti sarebbero stati anche minacciati di non essere pagati se non avessero completato i turni imposti loro. (Fonte: Ansa – 13:48)

