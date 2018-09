Festa Oto a Vicenza, si bucano vicino al brucomela [VIDEO]

Condividi

La Festa dei Oto in Campo Marzo a Vicenza è quasi finita e spunta un video choc pubblicato da Vicenza ai Vicentini dove si vedono tre uomini sull’erba intenti a bucarsi proprio davanti al brucomela e ai tanti bambini che si stavano godendo la giostra. «In questi giorni abbiamo toccato con mano la gravità della situazione in Campo Marzo: come già ribadito bisogna fare molto di più! Le immagini del paradosso sono tutte in questo video. Questo schifo non può più continuare!».