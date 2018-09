Ilva, M5S contro Di Maio: «ha tradito gli elettori»

Condividi

Nuova frattura interna al Movimento 5 Stelle. Questa volta a lasciare è Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto, che ha aderito al gruppo misto in protesta contro l’accordo sull’Ilva concluso da Luigi Di Maio. «Il M5s ha tradito l’elettorato di Taranto, perché nel 2017 parlava di chiusura dello stabilimento, riconversione economica e bonifiche, come dimostrano i 600 mila volantini che abbiamo distribuito all’epoca».

Come riporta Chiara Spagnolo su Repubblica, per Battista Di Maio «ha fatto promesse che poi ha tradito. Non credo che se verrà a Taranto sarà accolto bene». Il consigliere spiega che non si dimetterà e continuerà a lavorare da indipendente in Consiglio «per rispetto delle oltre mille persone che mi hanno votato».

(Ph. M5S Taranto / Facebook)