Minniti: «Salvini come Hulk, ma qui serve Spider-man» [VIDEO]

«Nel momento in cui si devono governare cose molto complicate, è molto più importante tessere delle reti: essere un po’ come l’Uomo Ragno. Se invece uno pensa di essere l’Incredibile Hulk, ormai non fa più paura a nessuno. Nel mondo, dell’incredibile Hulk non si spaventa nessuno». La metafora supereroistica è dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, ospite ieri su La7 del programma di Myrta Merlino “L’aria che tira“. L’argomento è l’atteggiamento di scontro del suo successore Matteo Salvini nei confronti dell’Unione Europea e della comunità internazionale. L’ex titolare del Viminale spiega: «appena l’incredibile Hulk entra in una cristalleria, rompe tutto. L’Italia non ha bisogno dell’incredibile Hulk che rompa tutto».

«Non si può avere un governo che ogni mattina fa promesse a qualcuno. Sarebbe più giusto che rispettasse le promesse fatte agli italiani», aggiunge Minniti, ricordando che «durante la campagna elettorale, che se fosse diventato ministro dell’Interno, avrebbe fatto 500 mila espulsioni dall’Italia. Abbiamo cercato di spiegargli che non sarebbe stato semplice, ma lui ha detto che le avrebbe fatte, perché, appunto, era un uomo forte. Tre giorni fa ha detto che per fare 500mila espulsioni ci vorranno 80 anni. Benvenuto nella realtà».